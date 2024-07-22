Минобороны РФ отметило подвиг самарского офицера

Министерство обороны РФ в сообщении о новых подвигах российских военнослужащих отметило майора Евгения Лошкина из Самарской области. По информации ведомства, офицер возглавил операцию по эвакуации группы штурмовиков, оказавшихся в оперативном окружении.

В Минобороны также подчеркнули, что российским военным удалось удержать захваченные позиции, значительно улучшив положение на передовой. Евгений Лошкин получил ранение, но после самостоятельного оказания первой помощи продолжил руководить боем.

Российские штурмовики в итоге были эвакуированы в безопасное место.

Андрей Сазонов