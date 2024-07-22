Экс-советнику главы Башкирии не удалось обжаловать арест

Верховный суд Башкирии отклонил жалобу бывшего советника главы Башкирии Руслана Казыханова на решение о продлении ареста, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда. Ранее Советский районный суд продлил срок пребывания под стражей до 30 августа.

Господин Казыханов проходит обвиняемым по двум уголовным делам — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделке документов (ст. 327 УК РФ). Возглавляя АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций», он заключил два контракта на 18,3 млн руб. с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан», в котором был ответственным секретарем наблюдательного совета, на разработку концепции изменений в образовательном ландшафте Башкирии, а также на реализацию мероприятий Евразийского научного-образовательного центра мирового уровня. Несмотря на то, что условия контракта не были выполнены, Руслан Казыханов составил подложные акты сдачи-приемки работ.

Идэль Гумеров

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