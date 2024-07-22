Власти Тольятти разработали две концепции благоустройства Центральной площади

Администрация Тольятти вынесла на суд жителей два варианта благоустройства Центральной площади. Сейчас на ней располагается ярмарка, вызвавшая критику врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Первая концепция предполагает создание на площади широкого открытого общественного пространства, центр которого украшает музыкальный сухой фонтан с разноцветной подсветкой. Вокруг фонтана располагаются разнообразные фотозоны, современные кафе в едином стиле, сувенирные лавки, санитарно-гигиенические помещения. На территории площади предусмотрено место под размещение сцены. Парковая зона площади украшена сухими ручейками и фигурами животных, выполненными в формате фитодизайна. Также там расположены игровые площадки, территории для тренировок. В зимнее время в центре фонтана устанавливается новогодняя ёлка с иллюминацией, с возможностью организации ледового катка. Для удобства посетителей также предусмотрена отдельная парковочная зона, не допускающая заезд автотранспорта на основное пешеходное пространство.

Вторая концепция предусматривает максимальное сохранение существующих функциональных зон. Сама площадь имеет прямоугольный вид, в ее центре размещен музыкальный сухой фонтан. Предусмотрено наличие сцены для проведения культурно-массовых мероприятий. Справа и слева от фонтана расположены современные павильоны в едином стиле под размещение кафе с местами для отдыха в виде зон с навесами или уличными зонтами, фотозоны, места продажи сувенирной продукции. На озелененных пространствах предусмотрены игровые площадки для детей, иные элементы ландшафтного дизайна и благоустройства. В этом варианте также предусмотрена большая парковочная зона.

По мнению городских властей, каждый из предложенных вариантов предполагает, что Центральная площадь вновь станет местом притяжения, где в любое время года жители и гости города могут провести время с комфортом. Проголосовать за тот или иной вариант можно на Госуслугах.

Алексей Алексеев