Мэрию Уфы через суд обязали провести освещение в Шакше, Инорсе и Максимовке

Мэрия Уфы должна обеспечить освещение 18 улиц в микрорайонах Шакша, Инорс и Максимовка. По мнению прокуратуры Калининского района, из-за отсутствия фонарей имеется риск ДТП в темное время суток, появляются угрозы жизни и здоровью граждан, в том числе детей. Кроме того, надзорное ведомство считает бездействие муниципалитета нарушающим законные интересы людей.

Выявленные нарушения стали поводом для обращения в суд, который в итоге встал на сторону прокуратуры.

Майя Иванова

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