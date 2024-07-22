В Туймазах дождевым паводком подтопило несколько домов

Из-за ливневых дождей в Туймазах вышла из берегов река Туймазинка, подтоплено несколько домов, дворы и гаражи. Как сообщила пресс-служба республиканского госкомитета по ЧС, в городе сложилась «непростая» ситуация.

«Спасатели проводят мониторинг обстановки и подворовой обход, чтобы оперативно реагировать на любые изменения»,— говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что эвакуация жителей не требуется. После того как дождь стих, уровень воды в реке начал снижаться.

Наталья Балыкова

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