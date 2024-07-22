Сочи стал самым популярным направлением для спонтанного отдыха в июле

Сочи занял первое место в рейтинге популярных отечественных направлений для спонтанного отдыха в июле. Рейтинг подготовил сервис бронирований Твил.ру.

В Сочи средняя стоимость проживания за ночь при спонтанных поездках в июле составляет 4,8 тыс. руб. Средняя продолжительность поездки — восемь ночей.

Серебро по популярности для спонтанных путешествий забрал Санкт-Петербург. Средняя стоимость ночи составляет 5,4 тыс. руб., а продолжительность поездки в среднем — пять ночей.

Бронза досталась Москве. Средняя цена за ночь аналогична сочинской и составляет 4,8 тыс. руб., при этом средняя продолжительность поездки — четыре ночи.

Также в топ популярных направлений вошли другие города Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место со средней стоимостью ночи в 3,3 тыс. руб. и средней продолжительностью поездки в две ночи.

На пятом месте находится Анапа. Средняя продолжительность поездки составляет девять ночей, а стоимость ночи — 5 тыс. руб.

Геленджик расположился на восьмом месте. Средняя стоимость ночи здесь составляет 5,3 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки — восемь ночей.

Мария Удовик

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