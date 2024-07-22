Восьмилетний мальчик из Уфы получил ожоги головы и тела при приготовлении еды

Восьмилетнего мальчика госпитализировали в ожоговый центр уфимской городской больницы №18. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ребенок пострадал накануне в Баймакском районе в селе Юмашево, когда при разведении костра в мангале с помощью розжига он пытался приготовить еду. Мальчика доставили санавиацией в больницу с ожогами головы, шеи, туловища, рук и правого бедра. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Венера Хисамова

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