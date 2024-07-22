В аэропорту Курумоч появилась экспозиция картин самарских художников

В международном аэропорту Курумоч открылась экспозиция картин самарских художников, сообщили в пресс-службе Курумоча.

Фото: Аэропорт Курумоч

Выставка является совместным проектом аэропорта и самарского областного отделения Союза художников России и направлена на повышение туристической привлекательности региона.

«Для многих наших пассажиров посещение Самары начинается именно в аэропорту, и мы хотим, чтобы первое впечатление было правильным — это живописный, гостеприимный регион, путешествие в который может стать незабываемым»,— цитируются слова исполнительного директора аэропорта Михаила Бермана.

На картинах Елены Островской, Анны Сливковой, Максима Рассказова и других самарских художников изображены городские пейзажи популярных мест в Самаре, натюрморты старой части города и Волга со знаменитыми закатами.

«Для первой экспозиции мы выбрали картины, которые наиболее точно, на наш взгляд, передают атмосферу Самары. В дальнейшем экспозиция будет обновляться, мы постараемся познакомить гостей со всем разнообразием нашей коллекции», — цитируются слова председателя самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрия Мантрова.

Сабрина Самедова