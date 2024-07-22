Ночью в воскресенье, 21 июля, в Лазаревском районе Сочи загорелось кафе. Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнила, что возгорание произошло в хозяйственной постройке.

Сообщение о пожаре поступило в экстренную службу в 3:26. Пожарные прибыли на место происшествия через 10 минут. К этому моменту площадь возгорания достигла 150 кв. м. К 3:40 специалисты локализовали огонь. Спустя полчаса удалось ликвидировать открытое горение. Полностью последствия пожара устранили к 4:14.

В соцсетях распространилась информация о взрыве газового баллона на территории кафе, однако эта версия не подтвердилась. В МЧС сообщили, что причина возгорания — короткое заключение. Никаких взрывоопасных предметов на месте не обнаружили.

В тушении пожара участвовали 12 человек и четыре единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал, погибших нет.

Мария Удовик

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