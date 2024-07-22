Руководителя организации оштрафовали за нарушение сроков благоустройства сквера в Ульяновске

Руководителя коммерческой организации признали виновным в нарушении сроков выполнения работ по благоустройству «Театрального сквера». Гендиректор ООО «ДСК Стандарт» подвергнут штрафу на сумму 30 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Прокуратура Ленинского района Ульяновска возбудила дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Генеральный директор ООО «ДСК Стандарт» в установленный срок не обеспечил работы по благоустройству общественного пространства.

Руфия Кутляева