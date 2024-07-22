Военный суд приговорил к семи годам колонии мобилизованного из Башкирии

Центральный окружной военный суд оставил в силе приговор мобилизованному Владимиру Григоренко из Башкирии. В апреле Уфимский гарнизонный военный суд признал его виновным в двух эпизодах самовольного оставления места службы в период частичной мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии общего режима, указывается в опубликованном на сайте суда определении.

Согласно материалам дела, осужденный уклонился от службы в прошлом году: с 18 апреля по 26 июля и с 14 сентября по 20 октября. В первый раз он не явился в войсковую часть после отпуска, во второй раз — самовольно оставил место службы, вернувшись домой, пока его не нашли сотрудники полиции.

В своей жалобе осужденный указывал, что, назначая приговор, суд первой инстанции не в полной мере учел смягчающие обстоятельства. По его словам, речь, в частности, идет о привлечении к уголовной ответственности впервые, признании вины и раскаянии в содеянном, активном способствовании расследованию уголовного дела путем дачи последовательных и правдивых показаний, положительных характеристиках по месту жительства и службы, а также о желании убыть в зону СВО для дальнейшего прохождения службы.

Помощник военного прокурора Уфимского гарнизона лейтенант юстиции Матвей Тарасов посчитал приговор законным и просил оставить его без изменений.

Оставляя приговор в силе, апелляция установила, что «судом первой инстанции были исследованы и приняты во внимание все обстоятельства дела в данной части, в том числе и указываемые в апелляционной жалобе».

Венера Хисамова

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