Новый насос для стабилизации работы водоотведения установили в Адлере

На канализационно-насосной станции «Чкаловская» в Адлере установили новый насос для нормализации работы системы водоотведения. Это оборудование особенно мощное и направлено на снижение числа сбоев, которые участились на улице Просвещения, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» в своем Telegram-канале.

Недавние проблемы с водоотведением в районе происходили из-за бытового мусора. Приемные камеры насосной станции регулярно переполнялись неткаными материалами, полотенцами, средствами гигиены и даже пляжной обувью, отметили на предприятии.

Для дальнейшего улучшения ситуации до сентября на улице Просвещения проложат коллектор длиной 400 м. Новый канал будет отличаться большим диаметром.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram