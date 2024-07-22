В Ермекеевском районе Башкирии ливнями размыло мост над ручьем

В селе Нижние Карамалы Ермекеевского района Башкирии размыло мост через ручей Карамалинка. Как сообщила пресс-служба главного управления по региону, причина инцидента — подъем уровня воды из-за обильных дождей. Отмечается, что мост расположен внутри населенного пункта, объездные пути имеются.

Также из-за дождей оказались подтоплены восемь придомовых территорий, в которых живет 15 человек. Угрозы подтопления домов нет. В селе Нижние Карамалы работают спасатели, проведено оповещение населения.

Идэль Гумеров

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