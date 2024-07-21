Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье на бывшем пляже утонули женщина с ребенком

Женщину с ребенком унесло течением на территории бывшего пляжа «Радуга» в Оренбургской области в воскресенье, 21 июля. На место происшествия были направлены спасательные и медицинские службы. Сообщение об инциденте на реке Сакмара поступило в региональное ГУ МЧС днем.

«Очевидцы достали из воды тонущих, работники скорой провели реанимационные мероприятия, но спасти пострадавших не удалось»,— говорится в сообщении.

Установлено, что погибли женщина 2002 и мальчик 2015 года рождения. На месте происшествия работают психологи МЧС России.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...