В Оренбуржье на бывшем пляже утонули женщина с ребенком

Женщину с ребенком унесло течением на территории бывшего пляжа «Радуга» в Оренбургской области в воскресенье, 21 июля. На место происшествия были направлены спасательные и медицинские службы. Сообщение об инциденте на реке Сакмара поступило в региональное ГУ МЧС днем.

«Очевидцы достали из воды тонущих, работники скорой провели реанимационные мероприятия, но спасти пострадавших не удалось»,— говорится в сообщении.

Установлено, что погибли женщина 2002 и мальчик 2015 года рождения. На месте происшествия работают психологи МЧС России.

Георгий Портнов