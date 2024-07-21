Вячеслав Федорищев смотрел матч «Крылья Советов» — «Зенит» в компании силовиков

В субботу, 20 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев смотрел домашнюю игру «Крыльев Советов» с «Зенитом» в присутствии действующих и бывших представителей силовых структур региона. Вместе с ним в одном ряду сидели руководитель ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов и бывший руководитель УФСБ по Самарской области Юрий Рожин. Также на матче самарского футбольного клуба рядом с Вячеславом Федорищевым был прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.

Прежний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посещал домашние игры «Крыльев Советов» со своими ближайшими сподвижниками и представителями структур ГК «Волгопромгаз», среди которых был подозреваемый в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) бывший врио вице-губернатора – экс-главы правительства Виктор Кудряшов. В настоящее время он арестован по подозрению в махинации с деньгами на строительство самарского метро.

«Крылья Советов» сыграли на домашнем поле на стадионе «Солидарность Самара Арена» с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей.

Евгений Чернов