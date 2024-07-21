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Коммерсантъ FM
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В Самаре 75 пассажиров 11 часов ждут вылета авиарейса в Москву

Задержка рейса сообщением «Самара – Москва» произошла в воскресенье, 21 июля. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«Вылет отложен с 07:00 до 18:00 (MSK+1) в связи с неисправностью воздушного судна»,— говорится в сообщении.

Рейс обслуживает авиакомпания Red Wings. На него зарегистрировано 75 пассажиров. На время ожидания вылета перевозчик предоставил необходимые услуги, в том числе, разместил пассажиров в гостинице.

В аэропорт «Курумоч» выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Для пассажиров работает мобильная приемная.

Георгий Портнов

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