В Самаре произошел пожар в бухте

Пожар в бухте произошел в Самаре ночью в субботу, 20 июля. Сообщение о происшествии на улице Ставропольской, 88, в Промышленном районе города поступило на пульт оперативных служб в 22:17 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожарные выехали на место и установили, что горели чердачные перекрытия и электрокабель в бухте. Огонь охватил площадь два кв. м.

Пламя потушили в 23:38 (MSK+1). Никто не погиб и не пострадал. Пожар ликвидировали 28 специалистов и восемь единиц техники.

Георгий Портнов