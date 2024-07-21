В Ульяновске глава управляющей компании обвиняется в хищении денег жильцов МКД

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора управляющей компании из Ульяновска. Он обвиняется в хищении денег, которые жильцы шести домов собрали на проведение ремонта. Кроме того, ему инкриминируется неправомерный оборот средств (ч. 3 ст. 159; ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что обвиняемая с 2020 по 2023 год заключила договор обслуживания с жильцами домов в Засвияжском районе Ульяновска. Его условия предусматривали ремонт общедомового имущества на собранные деньги собственников.

Однако, по версии следствия, вместо проведения работ УК составила фиктивные акты об их выполнении. При этом деньгами жильцов организация «распорядилась по своему усмотрению», выяснили силовики.

Сумма нанесенного ущерба превысила 760 тыс. руб. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.

Георгий Портнов