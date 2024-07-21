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Глава СК РФ заинтересовался уголовным прошлым обвиняемого в нападении на депутата Госдумы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о прекращении уголовных дел, которые ранее были возбуждены в отношении обвиняемого в нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Речь идет о 19-летнем уроженце Таджикистана, гражданине РФ Некрузе Бахирове, которого суд арестовал в субботу. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основанием для вмешательства главы СК РФ стала информация в СМИ о том, что до этого Некруз Бахиров «трижды привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражи, однако его уголовное преследование было прекращено». Также об уголовном прошлом иностранца сообщил в субботу в своем Telegram-канале Михаил Матвеев и рассказал в Самарском районном суде на избрании меры пресечения обвиняемому адвокат депутата Андрей Соколов. По их информации, ранее возбужденные в отношении Некруза Бахирова уголовные дела были прекращены из-за примирения сторон.

Некрузу Бахирову инкриминируется покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «а, б, ж, и» ч.2 ст. 105 УК РФ) депутата и его водителя в Промышленном районе Самары в четверг, 18 июля. Его предполагаемыми соучастниками стали 16-летний местный житель и 19-летний уроженец Узбекистана Мурод Мусуров. По данным следствия, Михаил Матвеев и его водитель получили травмы. Трое предполагаемых преступников были задержаны.

В отношении них возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переквалифицировали на покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «а, б, ж, и» ч.2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время все трое арестованы до 17 сентября включительно.

Георгий Портнов

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