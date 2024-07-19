Пожарные Сочи ликвидировали возгорание на трансформаторной подстанции

В пятницу, 19 июля, днем в Сочи диспетчер пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на улице Юных Ленинцев. В течение минуты подразделения пожарно-спасательной службы направили к месту происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По прибытии первых сотрудников МЧС удалось установить, что произошло задымление трансформаторной подстанции. Благодаря оперативным действиям локализовать пожар на площади 100 кв. м получилось к 16:38, а открытое горение полностью ликвидировали спустя пять минут. Все работы по устранению последствий пожара завершили в 17:01.

В результате инцидента никто не пострадал. Для ликвидации возгорания задействовали 12 человек и три единицы техники.

Мария Удовик

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