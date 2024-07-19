Водоканал Сочи устранил аварию в Адлере

Специалисты МУП г. Сочи «Водоканал» оперативно устранили аварию на улице Просвещения в Адлере, вызванную несанкционированным сбросом бытового мусора в систему водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Инцидент произошел из-за сброса в канализацию бытового мусора и средств гигиены, что привело к сбоям в работе канализационно-насосной станции и подтоплению улицы Просвещения. Специалисты водоканала быстро отреагировали: устранили засоры, провели очистку и помывку асфальта, а также заменили насос.

Мария Удовик

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