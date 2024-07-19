Стартовала реставрация двух достопримечательностей в парке Дендрарий Сочи

В сочинском парке Дендрарий стартовал ремонт двух знаковых беседок — Греческой («Мавританской») в верхней части парка и беседки у пруда в нижней части. В ближайшее время мастера приступят к восстановительным работам, что временно сделает эти достопримечательности недоступными для посетителей, сообщает МЦУ Сочи.

Сейчас рабочие устанавливают строительные леса вокруг беседок. Завершить работы планируют в августе. Пока экскурсии будут проходить минуя эти участки, однако сам парк продолжит функционировать в привычном режиме.

Мария Удовик

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