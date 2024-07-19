В Адлере задержали торговца героином с крупной партией наркотиков

В Адлере сотрудники полиции задержали торговца героином, у которого изъяли более 350 граммов наркотического средства. Подозреваемый планировал сбыть наркотик в городе, сообщает пресс-служба городского УВД.

В доме задержанного 53-летнего жителя Сочи полицейские обнаружили две пластиковые емкости, пакет и 150 свертков с героином. По данным следствия, мужчина планировал оборудовать тайники для распространения наркотика по городу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Мария Удовик

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