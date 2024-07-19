Netflix отчиталась за квартал лучше прогнозов

Сегодня американский видеостриминговый сервис Netflix отчитался о результатах своей деятельности за второй квартал. Число платных подписок на сервис достигло 278 млн, что на 16,5% больше, чем годом ранее. Общая выручка составила $9,56 млрд, что выше прогнозов опрошенных LSEG аналитиков, которые ожидали выручку на уровне $9,53 млрд. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года выручка увеличилась на 17%. Чистая прибыль компании составила $2,15 млрд, что на 44% больше, чем годом ранее.

Эксперты объясняют успехи Netflix запусками новых телешоу и сериалов, получившими хороший отклик у зрителей. Кроме того, компания оптимизировала работу своих рекламных служб и упорядочила жанровую специализацию своих передач, что помогло привлечь новых рекламодателей и пользователей.

Благодаря хорошим показателям за второй квартал Netflix повысила свой прогноз по росту прибыли за весь год — с предыдущих 13–15% до 14–15%.

Чем был вызван рекордный прирост числа подписчиков Netflix в январе — читайте в материале «Ъ».

Евгений Хвостик