В Анапе из-за аварии на электросетях отключено водоснабжение

Город-курорт Анапа остался без водоснабжения из-за аварийного отключения электроэнергии на объекте централизованной системы АО «Анапа Водоканал», сообщает мэрия Анапы.

В настоящее время специалисты водоканала ведут работы по восстановлению подачи водоснабжения для заполнения резервуаров чистой воды. Ориентировочный срок восстановления водоснабжения — 19 июля к 18:00. Администрация города-курорта просит жителей Анапы и отдыхающих отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.

Анна Перова, Краснодар