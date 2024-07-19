Из Сочи отправили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО

Из Сочи отправили очередную партию гуманитарного груза для нужд зоны специальной военной операции. В акции участвовали сотрудники мэрии, администрации внутригородских районов и сельских округов, а также депутатский корпус, сообщает пресс-служба мэрии.

По запросу, поступившему от членов семьи военнослужащего в Координационный совет, в зону СВО отправили строительные материалы и электроинструменты, необходимые для возведения укреплений. Груз доставят в Ростов-на-Дону, а затем транспортом Минобороны направят к линии боевого соприкосновения.

По заявке медицинского отряда спецназначения в военные госпитали, находящиеся в зоне конфликта, отправили 30 тонн питьевой воды. С начала СВО из Сочи уже поступило более 800 тонн гуманитарных грузов, а также более 40 автомобилей для поддержки участников операции и мирных жителей в зоне конфликта.

Мария Удовик

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