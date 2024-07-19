ФСБ: на автовокзале в Ессентуках предотвращен теракт

ФСБ сообщила о задержании уроженца одной из стран Центральной Азии. По информации спецслужб, он готовил теракт на автовокзале в Ессентуках в Ставропольском крае, а после собирался уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации. Следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Как сообщает ФСБ, задержанный провел разведку автовокзала города, изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки самодельного взрывного устройства (СВУ). Он приобрел все необходимые материалы для изготовления взрывчатки и спрятал их в съемном гараже.

«В результате проведенных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано. Из подготовленного им схрона изъяты компоненты СВУ, по месту жительства преступника обнаружены пропагандистские материалы террористического характера»,— сообщили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»).

Агентство также опубликовало видео задержания мужчины и кадры того, как он фотографирует помещения автовокзала. «Вступил в "Исламское государство" (ИГИЛ; признана террористической организацией и запрещена в РФ.— "Ъ" ), дал присягу и по его приказам ходил, планировал делать террористической акт»,— говорит задержанный.

Ст. 205 УК РФ (террористический акт) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы, если при теракте погиб человек.

Милена Костерева