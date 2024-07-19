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Коммерсантъ FM
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В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы и сильных ливней

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности (третий из четырех возможных) в Москве и Московской области из-за грозы. Предупреждение действует до 21:00. По прогнозам синоптиков, сегодня, 19 июля, в столице ожидаются сильный ливень с грозой, порывы ветра при которой могут достигать 15 м/с.

Оранжевый уровень опасности объявлен также в Тульской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях. Второй уровень предупреждения (желтый) действует для Ярославской, Тверской, Ивановской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Брянской, а также Орловской и Курской областей.

С сильными дождями и грозами столичный регион столкнулся и накануне, 18 июля, вечером. В отдельных районах Москвы за минувшую ночь выпало до 16 мм осадков, что составляет порядка 20% от месячной нормы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в центре, на северо-востоке и в Зеленоградском административном округе.

Милена Костерева

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