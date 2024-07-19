Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении внесенный правительством в марте законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Рассмотрение поправок во втором чтении запланировано на 23 июля. Документ предусматривает существенное повышение госпошлин за обращение в арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Например, размер сборов за подачу заявления о банкротстве поднимут с 300 до 10 тыс. руб. для граждан и с 6 тыс. до 100 тыс. руб. для компаний. Пошлину за апелляционные жалобы для организаций предлагают увеличить в 10 раз — до 30 тыс. руб., за кассационные жалобы — в 16,5 раза, до 50 тыс. руб., за кассационную жалобу в Верховный суд компании нужно будет заплатить 80 тыс. вместо текущих 3 тыс. руб. Руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Сочинского отделения «Опоры России», адвокат Татьяна Мананко считает повышение госпошлин необоснованным.

Татьяна Мананко

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«Юридическое сообщество Краснодарского края активно обсуждает законопроект и не согласно с таким кратным увеличением пошлин. На наш взгляд, это ограничивает граждан и юридические лица в доступе к правосудию. В первую очередь это касается малообеспеченных слоев населения. При этом в последнее время суды в основном отказывают в удовлетворении ходатайства о предоставлении рассрочки выплаты госпошлины, которая предусмотрена процессуальным законодательством.

Теперь правосудие станет кратно дороже. Конечно, мы все знаем, какая большая нагрузка лежит на судах, но данная мера не решит проблему. И в первую очередь необходимо помнить о том, что доступ к правосудию — средство гарантирования конституционного права на судебную защиту, обеспечения реальности ее получения.

Ряд же пошлин, на наш взгляд, вовсе не обоснован. Непонятна логика оплаты госпошлины за исправление описок, опечаток и арифметических ошибок. За это предлагается взимать 5 тыс. руб. То есть, по мнению законодательного органа, ответственность за допущенные технические ошибки в судебных актах должна лечь на заявителей, что неприемлемо.

Считаю также абсолютно необоснованным взыскание госпошлины при подаче административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Мало того, что в этом случае права заявителя нарушены государственными органами, так еще и необходимо внести дополнительную плату за то, чтобы свои права восстановить. К примеру, в моей практике был такой случай. Человек почти четыре года не мог добиться исполнения решения суда об обеспечении его техническими средствами реабилитации и услугой по реабилитации, предоставляемыми за счет средств федерального бюджета. Теперь подобное отстаивание своих прав может просто стать не по карману.

На мой взгляд, более эффективной мерой от недобросовестного использования суда (злоупотребление правом) является справедливая компенсация судебных издержек, возложенная на ту сторону, которая пошла в суд без должных оснований. В том числе как раз в этой части можно пересмотреть дополнительные судебные сборы».

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