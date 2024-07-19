Столтенберг: НАТО продолжит существовать в случае переизбрания Трампа

Странам Запада необходимо перестать внушать себе, что НАТО не переживет второй президентский срок Дональда Трампа, считает генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, господин Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс критикуют не саму организацию, а отдельных ее членов за недостаточное финансирование оборонных нужд альянса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я думаю, важно не заниматься самовнушением и не предполагать, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО. По этому поводу были опасения и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стало сильнее за четыре года... (у альянса появилось.— "Ъ") больше войск, повысилась боеготовность»,— заявил господин Столтенберг в интервью британской газете The Guardian.

Financial Times сообщала, что на июльском саммите НАТО в 2018 году занимавший тогда пост президента Дональд Трамп собирался выйти из альянса. Господин Трамп жаловался, что европейские союзники недостаточно тратили на оборону, и прямо раскритиковал Йенса Столтенберга на двусторонней встрече. На прошлой неделе господин Столтенберг заявил, что, по его мнению, США останутся союзником НАТО вне зависимости от того, кто будет президентом страны.

Подробности — в материале «Ъ» «Байдена слышат, Трамп — в уме».

Лаура Кеффер