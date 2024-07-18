Bloomberg: журналисты Evening Standard требуют сокращения зарплат ее руководства

Журналисты британской газеты Evening Standard, контролируемой бизнесменом Евгением Лебедевым, потребовали от руководства, чтобы оно сократило зарплаты топ-менеджеров на 20%. Так работники издания отреагировали на планы руководителей сократить около 80 человек и перестать ежедневно печатать газету почти с 200-летней историей, чтобы снизить расходы.

Требование было высказано во время прошедшей на этой неделе встречи сотрудников газеты с топ-менеджерами. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на стенограмму встречи, которая оказалась в распоряжении агентства. Представитель газеты отказался комментировать содержание беседы.

В мае этого года руководство Evening Standard объявило, что в целях экономии средств планирует выпускать печатную версию газеты лишь раз в неделю. Причиной стало падение популярности издания, которое бесплатно раздается в транспорте Лондона. Руководство считает, что это связано с переходом многих граждан на удаленный режим работы, а также с бесплатным Wi-Fi в лондонском метро. Тираж газеты стабильно держался все эти годы на уровне выше 1 млн.

Как отмечает Bloomberg, генеральный директор газеты Пол Канарек добровольно сократил себе зарплату сразу после того, как было объявлено о грядущих мерах экономии бюджета. На сколько именно — не разглашается. Журналисты требуют снижения зарплат всех топ-менеджеров, включая главного редактора.

Кирилл Сарханянц