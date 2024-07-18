Генерал Алаудинов осудил поступок заехавшего на пляж в Мариуполе на авто чеченца

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что действия чеченца, который на автомобиле заехал на территорию пляжа в Мариуполе, получат «надлежащую оценку». Видео с автомобилем Lexus на пляже ранее появилось в соцсетях.

«Определенно могу сказать, что если бы это лицо участвовало в освобождении от нацистов населенных пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы»,— написал генерал-майор в своем Telegram-канале. Он также принес извинения всем, кто был оскорблен и претерпел неудобства. Апты Алаудинов также попросил людей не прибегать к «некорректным обобщениям по национальным признакам».

На видео, которое опубликовал «Mash на Донбассе», отдыхающие просили водителя внедорожника Lexus отогнать автомобиль с территории пляжа, поскольку там находятся дети. В ответ водитель начал угрожать и выбил из рук телефон женщины, которая пыталась снять номер машины. По данным Mash, владелец машины — учредитель строительной компании из Грозного.

Ольга Семеновых