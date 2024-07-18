Сочи собрал полтонны гуманитарной помощи для Марковки ЛНР

В Сочи активно идет сбор гуманитарной помощи для жителей поселка Марковка ЛНР. В акции приняли участие сотрудники администрации курорта, городские предприятия, общественные организации и неравнодушные горожане. В итоге удалось собрать порядка полутонны продуктов питания, предметов первой необходимости и одежды, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Доставкой гуманитарного груза занимаются сотрудники Станции скорой медицинской помощи Сочи. Это уже 44-я миссия на территорию новых регионов РФ.

С осени 2022 года Сочи регулярно принимает пострадавших мирных жителей из ЛНР и ДНР. В нейрореабилитационном центре «Ирис» им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Для гостей также организовали отдых и экскурсионную программу.

Сочинские строители помогают восстанавливать объекты в ДНР в рамках инфраструктурного проекта Минстроя России. Специалисты работают над восстановлением более 200 зданий в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Харцызске и Амвросиевке.

Мария Удовик

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