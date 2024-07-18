КНДР вновь запустила шары с мусором в Южную Корею

КНДР снова запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором, сообщает агентство Younhap со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея. Это девятый случай с конца мая.

Шары с мусором появились в северной части самой густонаселенной провинции Кёнгидо, которая окружает Сеул. Жителей попросили их не трогать и оперативно сообщать об их появлении полиции.

Северная Корея начала отправлять шары с мусором 28 мая. По оценкам агентства Younhap, за два месяца в сторону Южной Кореи было запущено более 2 тыс. таких шаров. В некоторых из них находили паразитов — круглых червей, власоглавов и нитчатых червей.

Северокорейские власти объяснили свои действия ответной реакцией на распространение листовок. На территорию КНДР их отправляют активисты из Южной Кореи. Сеул в ответ на акции с шарами транслировал K-pop музыку и мировые новости на границе с КНДР.

Во вторник заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына, заявила, что Южная Корея столкнется с «ужасными и неотвратимыми» последствиями, если продолжит свою агитационную деятельность на территории КНДР.

О «мусорной войне» Севера и Юга — в публикации «Две Кореи все чаще переходят границы».