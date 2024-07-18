Выплаты врачам, которые переедут в Донбасс и Новороссию, увеличат до 2 млн руб.

Размер выплат для участников программ «Земский доктор» и «Земской фельдшер», которые переехали в новые регионы России, увеличат вдвое. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, для врачей выплаты вырастут до 2 млн руб., а для фельдшеров и других специалистов среднего медицинского звена — до 1 млн руб. По его словам, на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 1 млрд руб., 350 млн из них выделены на 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Премьер-министр Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Рассчитываем, что эти решения будут хорошим стимулом для наших медиков, чтобы оставаться в небольших населенных пунктах, а также для выпускников медицинских колледжей, вузов, чтобы вернуться домой и там работать»,— рассказал премьер (цитата по сайту правительства). Он отметил важность принятия такого решения, поскольку не у всех россиян есть возможность поехать на лечение «даже в районное медицинское учреждение».

«Также дополним обе программы еще одним механизмом, благодаря которому сотрудник сможет в течение действия договора однократно сменить место работы и перейти на службу в другую организацию здравоохранения того же региона»,— заявил Михаил Мишустин. Он уточнил, что приоритетной целью в системе здравоохранения является увеличение доступности качества медицины для жителей всех российских регионов.

В апреле программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были продлены до 2030 года. Тогда господин Мишустин отмечал, что в 2023 году в программах приняли участие более 6,5 тыс. медработников. Программа «Земский доктор» начала работать в 2011 году. Согласно ей, врачам, которые переехали на работу в сельские населенные пункты и малые города регионов, положены выплаты. При этом врачи в таких населенных пунктах обязаны отработать как минимум пять лет.

Ольга Семеновых