Около 40 детских площадок вошли в план первоочередного благоустройства Сочи

В Сочи стартовал комплексный проект благоустройства, включающий ремонт и обновление около 40 детских площадок. В рамках этой инициативы рабочие группы проводят выезды на места, сообщает пресс-служба администрации курорта.

На этой неделе рабочие группы проверили детские площадки в Хостинском районе города. Специалисты совместно с представителями обслуживающих организаций обсудили с жителями задачи и предложения по благоустройству. В ходе текущих работ обновили бордюры и игровые элементы на нескольких площадках.

До конца года планируют капитально отремонтировать 25 детских площадок в рамках депутатских наказов. Изменения также коснутся 14 площадок, находящихся на балансе Управления капитального ремонта.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram