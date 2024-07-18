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Коммерсантъ FM
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В Минобороны Белоруссии назвали отношения с Китаем «железной дружбой»

Начальник генерального штаба вооруженных сил—первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко охарактеризовал двусторонние отношения Минска и Пекина в оборонной сфере как партнерские.

«Мы продолжаем заложенные нашими руководителями традиции, и отношения вооруженных сил Республики Беларусь с Народно-освободительной армией Китая носят стратегический, я бы сказал, характер "железной дружбы"»,— приводит его слова Telegram-канал Минобороны Белоруссии.

Павел Муравейко напомнил о 32-летнем опыте сотрудничества с Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и упомянул о о совместных учениях, проходивших на территории Белоруссии (в 2011 и 2015 годах) и в Китае (в 2012 и 2018 годах). «Поэтому определенный фундамент совместных действий, определенный набор совместных навыков и опыт совместной работы уже накоплен»,— отметил генерал-майор.

В четверг на полигоне «Брестский» проходит последняя совместная тренировка в рамках учений «Атакующий сокол». Отрабатываются практические действия по решению антитеррористических задач в составе сводной тактической группы. Совместные учения Белоруссии и КНР начались 8 июля. Они проходят вблизи города Бреста у границы с Польшей и Украиной. В Минске выразили надежду, что сотрудничество с КНР поможет двум странам укрепить свои отношения и в других сферах.

В НАТО же считают, что так Китай приближается к границам стран альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал эти учения «демонстрацией сотрудничества авторитарных режимов», поддерживающих Россию.

Карине Сепоян

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