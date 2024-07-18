Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам

Сейм (парламент) Литвы на пленарном заседании поддержал декрет президента Гитанаса Науседы о денонсации Конвенции о запрете использования кассетных боеприпасов. За инициативу проголосовали 103 депутата. Против высказался один, еще трое воздержались.

Декрет нацелен на повышение эффективности обороны Литвы и, как отмечается на сайте парламента, «послужит дополнительным сдерживающим фактором для потенциального агрессора». Помимо этого, Литва планирует обучать солдат использованию кассетных боеприпасов совместно с союзниками.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что соглашения, похожие на Конвенцию по кассетным боеприпасам, важны, но имеют значение, когда их выполняют все страны. В нынешних условиях, по словам министра, Россия из-за своих «империалистических амбиций» не соблюдает эти правила.

Конвенция была принята в Дублине в 2008 году. Соглашение запрещает применение, производство и приобретение кассетных боеприпасов и устанавливает конкретные обязательства по устранению гуманитарных последствий этого оружия. Среди стран НАТО, имеющих границу с Россией, участником конвенции остается только Норвегия. США, Россия, Украина не подписывали документ. Летом 2023 года США начали поставлять кассетные боеприпасы ВСУ.