Из-за жары в Москве появились гигантские осы сколии и пелопеи

Южные виды насекомых и членистоногих из-за потепления климата постепенно перебираются в северные регионы. Так, в Москве и Подмосковье на фоне сильной жары появились два южных вида ос — оса пелопей и сколия-гигант, рассказал энтомолог Роман Хряпин агентству городских новостей «Москва».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

«Стали фиксировать осу пелопею — это южный вид ос, которые охотятся на пауков. Их можно встретить в домах у нас, они строят гнезда из глины. Это одиночная особь, поэтому опасности они не представляют. Гигантские сколии совсем недавно появились — самые крупные осы»,— рассказал он. Сколии-гиганты — крупнейший представитель всего отряда перепончатокрылых в европейской фауне.

По словам энтомолога, в столичный регион уже несколько лет назад перебрались богомолы, ранее здесь не обитавшие. Также можно встретить испанских слизней и пауков-ос (Аргиопа Брюнниха). Последние, добавил господин Хряпин, могут, защищаясь, больно укусить. Однако их яд не смертелен.

О погодных аномалиях в Москве и Подмосковье — в материале «Жара стремится к рекордам».

Евгений Белоусов