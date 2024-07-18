Семь улиц Сочи остались без воды из-за техсбоя на канализационных станциях

В Лазаревском районе Сочи специалисты водоканала оперативно устраняют технологические сбои на двух КНС. Проблемы возникли на станциях «Янтарная» и «Гренада» из-за нарушений в работе электрооборудования, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Сейчас утечку стоков на окружающую местность удалось предотвратить. Станции временно запитаны от автономных источников энергии.

Чтобы снизить нагрузку на систему, водоснабжение временно ограничили на улицах Павлова (морская часть), Ушакова, Нахимова, Социалистическая, Спортивная, Янтарная и Бирюзовая. Полностью восстановить водоснабжение планируют в ближайшее время.

Из-за аномальной жары в Сочи прогнозируют дефицит питьевой воды. Технические службы водоканала уточнили, что с начала года потребление воды выросло на 20%. По словам специалистов, продолжительная засуха, отсутствие обильных осадков может снизить уровень подземных водоносных бассейнов.

Мария Удовик

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