Экс-директора КЖД отправили в колонию за превышение полномочий и растрату

Бывшего генерального директора Крымской железной дороги Геннадия Фролова приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима за превышение должностных полномочий, сообщили в СКР по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в период с декабря 2020 по июль 2021 года Геннадий Фролов давал незаконные указания выполнить за счет предприятия работы на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах без проектно-сметной документации. В результате платформы перестали соответствовать необходимым нормам и не могли быть использованы для нормальной работы.

Геннадий Фролов был задержан в июне 2022 года в рамках уголовного дела по ст. п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 160 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрата вверенного имущества с использованием служебного положения, а равно в крупном размере). Верховный суд Крыма признал бывшего гендиректора КЖД виновным по всем статьям, приговорив его к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также бывшего чиновника обязали возместить причиненный предприятию ущерб на сумму более 110 млн руб.

Напомним, ранее суд приговорил бывшего первого замглавы Евпатории Кирилла Вавренюка к 11 годам строгого режима за получение крупной взятки. Экс-чиновник, по данным следствия, весной 2018 года утвердил в интересах взяткодателя схему расположения муниципального земельного участка, а затем без проведения торгов согласовал его аренду, получив взамен капитальное строение.

Александр Дремлюгин, Симферополь