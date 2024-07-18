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Коммерсантъ FM
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Минпромторг подал иск к иностранному акционеру золотодобытчика «Хайленд голд»

В Арбитражный суд Московской области поступил иск к Highland Gold Mining Ltd. Заявление Минпромторга принято к производству и будет рассмотрено 8 августа. Highland Gold Mining Ltd.— это иностранный владелец МКАО «Хайленд голд», которая в июле была добавлена правительством в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Причина иска в картотеке дел не уточняется. В качестве третьих лиц указаны МКАО «Хайленд голд» и регистратор «Р.О.С.Т.». Как отмечает «Интерфакс», по закону Минпромторг выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО. Такие иски рассматривает Арбитражный суд Московской области.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам получить через суд акции и доли в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, или передать право на них другому лицу. Также через суд можно временно остановить корпоративные права иностранных холдингов.

МКАО «Хайленд голд» — управляющая компания группы Highland Gold Владислава Свиблова. Один из Крупнейших российских золотодобытчиков. Предприятия расположены в Хабаровском крае, в Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке.

О расширении деятельности Highland Gold — в материале «Ъ» «Инвесторы добирают золото».

Леонид Уварчев

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