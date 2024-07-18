Пермскую «дочку» ЛУКОЙЛа признали виновной в необоснованном повышении цен

Пермскому ООО «ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH)-Уралнефтепродукт» грозит административный штраф за необоснованное повышение цен на автомобильное топливо. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС. По данным антимонопольного ведомства, в декабре 2023 года в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» выросли на 85 коп.

Дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» было возбуждено в конце 2023 года. В ходе расследования УФАС выяснило, что расходы компании на розничную продажу бензинов АИ-92 и АИ-95 снижались за счет уменьшения затрат на оптовую покупку нефтепродуктов. Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости топлива отсутствовали.

Дмитрий Астахов, Пермь