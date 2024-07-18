Двух женщин ограбили в Сочи на 200 тысяч рублей

В Сочи полицейские задержали 25-летнего местного жителя, ранее судимого за преступления. Он совершил два нападения на прохожих в разное время суток, силой отобрав у одной из жертв сумку с документами, мобильным телефоном и деньгами, а у другой — смартфон и золотую цепочку. Общий ущерб от действий грабителя составил около 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба городского УВД.

Полицейские Сочи при содействии прикомандированных коллег из Красноярского края оперативно раскрыли серию преступлений. С помощью записей с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» они быстро установили маршрут передвижения подозреваемого и задержали его в ближайшем квартале от мест нападений.

В ходе задержания у злоумышленника изъяли один из похищенных телефонов и документы. Второй смартфон грабитель успел продать, а золотую цепочку потерял во время попытки скрыться от правоохранителей. В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела о грабеже. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Мария Удовик

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