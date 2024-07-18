В Армавире объявлен в розыск убийца участника СВО

Следователи разыскивают жителя Армавира, подозреваемого в убийстве участника специальной военной операции Олега Рябчикова. По данным социальных сетей, погибший имел многочисленные боевые награды, в том числе орден Мужества. Военнослужащий находился в Армавире на реабилитации после ранений.

Как сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю, инцидент произошел 14 июля 2024 года возле караоке-бара. Олег Рябчиков и его знакомый оказались рядом с компанией мужчин, один из которых подошел к военнослужащему и ударил его ножом. Раненого доставили в больницу и прооперировали, однако полученные ранения оказались смертельными. Нападавший скрылся.

Анна Перова, Краснодар