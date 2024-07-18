Инфляция в Липецкой области в июне составила 7,75%

Инфляция в Липецкой области составила 7,75% в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023-го. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным Липецкстата, индекс потребительских цен в Липецкой области в июне составил 0,33% по отношению к предыдущему месяцу и 3,35% к началу 2024 года.

Цены на продовольственные товары в течение июня выросли на 0,2%, с декабря прошлого года — на 3,1%. Непродовольственные товары в июне подорожали на 0,4%, за шесть месяцев этого года — на 4,7%. Стоимость улуг в июне увеличилась на 0,5%, с начала года — на 4,7%.

Напомним, в мае инфляция в Липецкой области составляла 7,88%.

Денис Пискунов

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