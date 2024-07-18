Сочинские спасатели эвакуировали пенсионера в горах Адыгеи

Сотрудники ЮРПСО МЧС России эвакуировали на вертолете пенсионера, который получил травму в горах Адыгеи. Инцидент произошел, когда мужчина спускался с горы Тхач, рассказали в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, пенсионер во время спуска сломал ногу. Неподалеку от места происшествия отдыхали в отпуске два спасатели. Они оказали мужчине первую помощь и вместе с ним дождались вертолета.

Прибывшие на место сотрудники ЮРПСО уложили туриста на носилки и подняли на борт. При этом, отметили в МЧС, вертолет находился в воздухе на расстоянии около метра от земли, так как из-за сложностей рельефа приземлиться было нельзя.

Вертолет доставил 66-летнего мужчину и его внука в Сочи. Здесь пенсионера передали медикам.

Вчера днем, 17 июля, молодой человек получил травму ноги во время велосипедной прогулки к Ореховым водопадам. В ходе осмотра окрестностей подросток поскользнулся и порезал лодыжку об острый речной камень. До прибытия медиков пострадавшему оказали помощь.

Вячеслав Рыжков

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