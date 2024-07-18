Двое рабочих пострадали после падения грузового лифта на проспекте Энгельса

Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводит проверку по факту травмирования двух рабочих в результате падения грузового лифта в Выборгском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщили в информационном центре СК, по данным следствия, инцидент произошел накануне, 17 июля. В одном из домов на проспекте Энгельса с высоты около пяти метров упал грузовой лифт. В результате множественные травмы получили двое работников организации по производству мебели. Пострадавших госпитализировали.

Доследственная проверка проводится по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, уточнили в СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет также проводит проверку по факту падения лифта с подростком на улице Есенина в Петербурге.

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