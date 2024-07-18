Около двадцати земельных участков освободили от незаконной торговли в Петербурге

За последние две недели сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с подведомственным учреждением ЦПЭИГИ освободили от незаконных объектов торговли около 20 городских земельных участков. Работы проводились в Невском, Калининском, Красносельском и Фрунзенском районах, сообщили в ККИ.

В ходе проведенных рейдов было демонтировано несанкционированное торговое оборудование возле станций метро: «Пионерская», «Пролетарская», «Улица Дыбенко», «Проспект Славы», «Академическая», а также на Ленинском проспекте, Петергофском шоссе и Парашютной улице.

Все изъятое оборудование и незаконно реализуемую продукцию отправили на склад временного хранения. Более тонны фруктов, овощей, ягод и зелени уничтожили из-за отсутствия товаросопроводительных документов. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что факты незаконной торговли сотрудники ККИ выявили также в Александровском парке в районе станции метро «Горьковская».

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