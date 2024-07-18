ФСБ сообщила о предотвращении теракта против органов власти ДНР

В Донецкой народной республике готовился теракт против сотрудников местных органов власти, сообщило управление ФСБ по ДНР. Сотрудники спецслужбы задержали гражданку России, которая, по версии следствия, планировала поджечь здание Петровского районного суда в Донецке.

В сообщении УФСБ, которое приводит ТАСС, говорится, что россиянка получила задание от «одного из украинских националистических формирований», признанного террористическим в РФ. Поджечь здание суда Донецка она должна была за денежное вознаграждение (сумма не уточняется). Вслед за этим женщина планировала уехать на Украину и вступить в террористическую организацию, утверждается в сообщении спецслужбы.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 205). Во время следственного эксперимента женщина показала место, где готовила и хранила горючие вещества для теракта. Сейчас она дает признательные показания, уточнила спецслужба.